البوسعيدي يتوج بالمركز الثالث فـي بطولة الخليج الأولى للشطرنج السريع بالكويت

كتب ـ عبدالله الجرداني:

توج لاعب المنتخب الوطني للشطرنج حمود البوسعيدي ببرونزية بطولة الخليج الأولى للشطرنج السريع للرجال لفئة 2200 بالكويت، كما حصلت اللاعبة أناة العيسائية على المركز الخامس في فئة 2000 للفتيات، في البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر الجاري في النادي الكويتي للألعاب الذهنية، وأقيمت منافساتها في فندق (موفنبيك البدع) وفق النظام السويسري وبإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للشطرنج.

وسجلت البطولة التي شارك فيها 112 لاعبا ولاعبة منهم 85 لاعبا و27 لاعبة من دول الخليج بالإضافة إلى العراق واليمن منافسة قوية بين المتنافسين واستطاع لاعب المنتخب الوطني انتزاع المركز الثالث فيما حقق العراقي معزز ظاهر المركز الأول والاماراتي عمار السدراني .

وفي فئة الفتيات فئة 2000 حصلت لاعبة المنتخب أناة العيسائية على المركز الخامس، فيما توجت لاعبات الإمارات بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصلت وافية المعمري على المركز الأول وعنود عيسى المركز الثاني وعهود عيسى المركز الثالث.

وتكون وفد سلطنة عمان في ‏بطولة الخليج للشطرنج السريع للرجال والفتيات بدولة الكويت من مسلم الوضاحي رئيسا و13 لاعبا ولاعبة وهم: أناة العيسائية تشارك في منتخب الفتيات، وفي فئة الرجال يشارك كل من: سالم العمري، و‏حمود البوسعيدي، و‏فهم المقبالي، و‏راشد البلوشي، و‏مانع الكثيري، و‏مناف بيت سعيد، و‏حمدان الهنائي، و‏سيف الحراصي، و‏كمال الهنائي، و‏سعيد المعمري، و‏مازن الحنظلي، و‏علي المعمري.