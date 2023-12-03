السبت .. منتخبنا الوطني الأول يبدأ معسكرا داخليا ويغادر للإمارات 17 ديسمبر

متابعة ـ صالح البارحي:

بنهاية جولة إياب دَوْر الثمانية لمسابقة كأس جلالة السُّلطان المُعظَّم لكرة القدم، وكذلك قرار توقف دَوْرينا عن الاستمرار من أجل منح المنتخب الأول الفرصة كاملة للاستعداد الأمثل لخوض نهائيات أمم آسيا المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير، قرر الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش انطلاق المعسكر الداخلي مساء السبت القادم 9 ديسمبر الحالي وسيشتمل على عدد من التدريبات الصباحية والمسائية بحثًا عن الوصول للهدف المنشود الذي يطمح له برانكو ومعاونوه الحصول عليه خلال هذه الفترة بمشاركة المجموعة التي سيتمُّ استدعاؤها للمعسكر. وستغادر بعثة منتخبنا متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر لإقامة معسكر تدريبي هناك، يخوض خلاله منتخبنا مباراتين وديتين دوليتين مع منتخب الصين يوم 29 ديسمبر ومع منتخب الإمارات في 6 يناير، على أن تخضع الكتيبة الحمراء لتدريب استشفائي كامل مساء 7 يناير، على أن تغادر البعثة متجهة إلى الدوحة بتاريخ 8 يناير إن شاء الله تعالى من أجل تكملة المرحلة الأخيرة من الاستعدادات النهائية للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا في قطر، والذي سيلعب الأحمر مبارياته ضِمن المجموعة السادسة التي تضمُّ بجانبه كلًّا من السعودية وتايلند وقرغيزستان، وسيبدأ مشواره أمام السعودية على ساحة استاد خليفة بتاريخ 16 يناير، فيما يلعب مباراته الثانية أمام تايلند بتاريخ 21 يناير على ساحة ستاد ناصر عبدالله بن خليفة، ويختتم مشواره بالدَّوْر الأول بمباراته أمام قرغيزستان بتاريخ 25 يناير على ذات الاستاد بالعاصمة الدوحة.