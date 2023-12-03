النصر وبهلاء وظفار والنهضة تتأهل للمربع الذهبي بجدارة واستحقاق

فـي كأس جلالته لكرة القدم

ضربت أندية النصر وبهلاء وظفار والنهضة موعدًا مع المربع الذهبي لكأس جلالة السُّلطان المُعظَّم لكرة القدم للموسم الكروي 2023/‏2024م، وذلك بعد أن أنهت جولتَي الذهاب والإياب بنجاعة تامة في الطريق للوصول للنهائي الحلم، خصوصًا وأنَّ الفِرق الأربعة مرَّت بمطبات مختلفة لكنَّها في النهاية تخطَّتها بثبات باحثة عن إنجاز جديد يضاف إلى تاريخها الماضي محليًّا. ثلاثة من الفِرق هي النصر وظفار والنهضة سبق لها وأن عانقت اللقب الغالي يتقدمها ظفار المتوَّج بعشرة ألقاب وهو زعيم الأندية العُمانية، سواء في الكأس أو الدَّوري على حدٍّ سواء، يأتي بعده النصر برصيد خمسة ألقاب، فيما النهضة توِّج بأوَّل ألقابه في الموسم الماضي على حساب السيب وهو اللقب الوحيد الذي يسجِّله الراقي باسمه حتى الآن، فيما ما زال سجل بهلاء خاليًا من أيِّ لقب في مشواره بالمسابقة الأغلى، إلَّا أنَّ ذلك لا يعني بأنَّ بهلاء خارج نطاق الترشيحات بل على العكس فهو أحد الفِرق التي اجتهدت للوصول لهذا المكان والوصول مع الكبار وتجاوز فريق صعب وهو عبري في دَوْر الثمانية بثبات الكبار.

المربع الذهبي

بالعودة لمشوار الفِرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي، فإنَّ النصر تأهل عبر بوابة فنجاء بعد أن تفوق عليه في اللقاءين ذهابًا (2/‏1) في مسقط وإيابًا 2/‏صفر بمجمَّع السعادة، حيث يُعدُّ النصر هو الفريق الوحيد الذي تمكَّن من الفوز باللقاءين أمام منافسه بِدَوْر الثمانية، فيما جاء تأهل بهلاء على حساب عبري بعد أن تعادل الفريقان 2/‏2 في مجمَّع نزوى وتفوَّق بهلاء في مجمَّع عبري إيابًا 1/‏صفر، أمَّا ظفار فقد أنهى تأهله على حساب نادي عُمان بعد أن تمكَّن من الفوز بمجمَّع السعادة 2/‏صفر قبل أن يتعادل الفريقان 2/‏2 في ستاد السيب إيابًا، أمَّا النهضة فقد تعرض لاختبار قوي جدًّا أمام السيب أقوى الفِرق المرشَّحة لمعانقة اللقب بجانب النهضة، إلَّا أنَّ الراقي تفوق على السيب ذهابًا 2/‏1 بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، فيما انتهى لقاء الإياب سلبيًّا بينهما على ساحة مجمَّع البريمي. الجدير بالذكِّر، أنَّ رابطة الدَّوري العُماني ستعلن عن موعد انطلاق مباريات المربع الذهبي قريبًا، إلَّا أنَّ تلك المباريات ستقام بعد نهاية مشوار منتخبنا في نهائيات أُمم آسيا بالدوحة، حيث ستخضع مسابقتا الدَّوْري والكأس للتوقف طيلة هذه الفترة.