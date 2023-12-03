نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة فيوتشر.. اتحاد الجزائر يهزم سوبر سبورت بثنائية في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق اتحاد الجزائر في تحقيق الفوز على حساب فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في الكونفردالية الإفريقية.

اتحاد الجزائر يهزم سوبر سبورت

سجل سعدي رضواني هدف فريق اتحاد الجزائر الأول في الدقيقة 5 من بداية المباراة، بينما عزز براهيم بن زازا النتيجة في الدقيقة 58 من الشوط الثاني للفريق الجزائري.

رفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بعد الفوز في أول جولتين، بينما يحل فريق سوبر سبورت في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وفي إطار منافسات نفس الجولة، سوف يلتقي بعد قليل فريق مودرن فيوتشر مع فريق الهلال الليبي.