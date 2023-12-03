عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق توتنهام مساء اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الخامسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: آكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول، ووكر.

خط الوسط: رودي، فيل فودين، سيلفا، دوكو.

خط الهجوم: ألفاريز، إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

وستنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 1 بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع.

