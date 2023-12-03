نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم صلاح: قدمنا مباراة قوية أمام الأهلي.. وزمالك 2003 يمتلك عناصر مميزة سيكونوا مستقبل النادي في الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر إبراهيم صلاح المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2003، عن سعادته بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب القلعة البيضاء، واعتلاء صدارة بطولة الجمهورية للشباب.



وأكد "صلاح" أن لاعبي الزمالك، قدموا مباراة متميزة على المستوى الفني سواء بالشوط الأول أوالثاني، وجميع اللاعبين كانوا على أقصى درجة من التركيز والجدية.



وأضاف المدير الفني، أن تسجيل الزمالك هدفين في بداية المباراة أعطى الأفضلية والسيادة للأبيض مبكرًا، وسهل الأمور كثيرًا، مشيرا إلى أن الأهلي احُتسبت له ضربة جزاء لا أساس لها من الصحة في نهاية المباراة، وهذا ما جعله يعترض على القرار، موضحا أن الفريق أغلق صفحة مباراة اليوم، وسيبدأ من الغد التركيز في المباريات المقبلة.



واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته، مؤكدًا أن فريق الزمالك 2003 يمتلك عناصر عديدة مميزة، وهم مستقبل النادي في الفترة المقبلة.

