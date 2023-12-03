نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ10 لاعبين.. تشيلسي ينجو بصعوبة من فخ برايتون ويستعيد طريق الانتصارات بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق برايتون، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث مباراة تشيلسي وبرايتون

وشهدت الدقائق الأولى من أحداث مباراة تشيلسي وبرايتون، ضغط كبير من جانب لاعبي البلوز.

وسجل اللاعب فيرنانديز الهدف الأول لفريقه تشيلسي، الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى برايتون.

ثم أضاف كلويل نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وأحرز اللاعب بونانوتي الهدف الأول لفريقه برايتون، عند الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء للاعب جالاجير نجم فريق تشيلسي بعد تدخل عنيف على لاعب فريق برايتون، وذلك في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف فيرنانديز نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني له والثالث للبلوز، في شباك برايتون عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة، عند الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني، سجل اللاعب بيدرو نجم فريق برايتون الهدف الثاني لفريقه.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق تشيلسي. إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بينما توقف رصيد فريق برايتون عند المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة.