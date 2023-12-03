نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يصنع في فوز ليفربول على فولهام برباعية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، فوزًا مهمًا على نظيره فريق فولهام، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي ليفربول أمام نظيره فريق فولهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي ليفربول اللاعب ترينت ألكسندر ارنولد في الدقيقة 20، ثم أضاف هاري ويلسون هدف التعادل في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 38 تمكن ماك إليستر من تسجيل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يسجل كيني تيتي هدف التعادل لمصلحة فولهام في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل بوبي ريد هدف فولهام الثالث في مرمى ليفربول في الدقيقة 80 من عمر وزمن الشوط الثاني، قبل أن يسجل واتارا إيندوا هدف التعادل للريدز في الدقيقة 87، بعد تمريرة رائعة محمد صلاح، قبل أن يسجل ارنولد الهدف الرابع لمصلحة ليفربول في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول عند النقطة 31، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز د، في حين يظل فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.