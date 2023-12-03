نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة تشيلسي ضد برايتون اليوم الأحد 3-12-2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق برايتون، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ملخص وأهداف مباراة تشيلسي ضد برايتون

وسجل اللاعب فيرنانديز الهدف الأول لفريقه تشيلسي، الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى برايتون.

ثم أضاف كلويل نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وأحرز اللاعب بونانوتي الهدف الأول لفريقه برايتون، عند الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف فيرنانديز نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني له والثالث للبلوز، في شباك برايتون عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة، عند الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني، سجل اللاعب بيدرو نجم فريق برايتون الهدف الثاني لفريقه.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق تشيلسي. إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بينما توقف رصيد فريق برايتون عند المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة.