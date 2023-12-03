فيديو.. سون يسجل هدف توتهام الأول في شباك مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن سون هيونج مين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام من تسجيل هدف فريقه الأول في شباك مانشستر سيتي في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "الآتحاد"، مساء اليوم الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

هدف سون أمام مانشستر سيتي

وجاء هدف سون في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من المباراة ليتقدم توتنهام على المان سيتي بهدف دون رد حتى الآن.

ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.