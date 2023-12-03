نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يدون رقما مميزا في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دون النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على رقم مميز رفقة الريدز عقب الفوز أمام نظيره فريق فولهام.

وفاز ليفربول أمام نظيره فريق فولهام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "آنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

ونجح الجناح المصري في صناعة هدف ليفربول الثالث والذي سجله واتارو إيندو وذلك في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وعلى صعيد الأرقام فإن محمد صلاح قد وصل للمساهمة رقم 120 على ملعب الانفيلد في البريميرليج ليُعادل رقم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول الأسبق.