فيديو.. هدف تعادل مانشستر سيتي أمام توتنهام بأقدام سون بالخطأ في مرماه

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أحمد جودة - القاهرة - سجل سون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هدف بالخطأ في مرماه أمام مانشستر سيتي في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "الآتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

هدف تعادل مانشستر سيتي أمام توتنهام

وجاء هدف سون في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من المباراة ليسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة حتى الآن.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.