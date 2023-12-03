عاجل.. محمد صلاح يتفوق على جيرارد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - عادل نجم ليفربول والقائد الوطني محمد صلاح، رقمًا خاصًا لأسطورة الريدز ستيفن جيرارد في المباراة التي جمعتهم بفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.

محمد صلاح يحقق رقمًا جديدًا

حقق ليفربول فوزًا مثيرًا على فولهام بنتيجة 4/3، في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض "أنفيلد".

ونجح محمد صلاح في تحقيق رقم بارز، حيث وصلت مساهمته التهديفية إلى 120 هدفًا، سواء بالتسجيل أو الصناعة، على أرض "أنفيلد"، معادلًا رقم الأسطورة ستيفن جيرارد.

ساهم صلاح بشكل كبير في الفوز اليوم، حيث صنع الهدف الثالث الذي أحرزه الياباني إندو، وقدم 5 فرص محققة للتسجيل، مما جعله أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في المباراة.

وبهذا الانتصار، يحتل ليفربول المركز الثاني مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، في حين يأتي فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.