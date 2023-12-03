سون هيونج مين يحقق رقمًا قياسيًا مع توتنهام بهدفه أمام مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع هيونج مين سون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام من تسجيل هدف فريقه الأول في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من المباراة.

سون هيونج مين يحقق رقمًا قياسيًا مع توتنهام

ويلتقي الفريقان على ملعب "الاتحاد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

وعلى صيد الأرقام فإن هيونج مين سون أصبح ثاني أكثر لاعب من توتنهام سجل في شباك مانشستر سيتي في الدوري برصيد 5 أهداف بعد جيرمين ديفو صاحب الـ 7 أهداف.

الجدير بالذكر أن مهاجم توتنهام قد سجل هدف بالخطأ في مرماه لصالح المان سيتي في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، ليسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة حتى الآن.