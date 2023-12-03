المصري "2003" يفوز على الاسماعيلي بملعبه بنصف دستة من الأهداف

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المصري تحت 20 عام ” الفئة العمرية "2003"، بقيادة الكابتن حمادة طلبة فوزًا كاسحًا على شقيقه فريق الإسماعيلي بستة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد على ملعب فندق توليب بالإسماعيلية وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الجمهورية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة السويس مكون من محمد رمضان وعلاء حمدي وأمير جمال.

المصري "2003" يفوز على الاسماعيلي بستة أهداف

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الخامسة والعشرين.

انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد برباعية نظيفة، حيث استهل عبد الله الجبروني أهداف المباراة في الدقيقة الثانية عشر، قبل أن يضيف نور فتحي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين، واستطاع عبد الرحمن عصام إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والثلاثين، بينما اختتم محمد المرسي مهرجان أهداف الشوط الأول بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الحادية والأربعين.

وفي الشوط الثاني ظهر الهدوء على أداء لاعبي المصري الذين نصبوا السيرك فصالوا وجالوا في أرجاء الملعب ونجح محمد المرسي في إضافة هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الخامس في الدقيقة الثالثة عشر، بينما اختتم أحمد فؤاد أهداف المباراة بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة السادسة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز عريض وغال لأبناء الباسلة.

مثل المصري في المباراة: محمد محسن لحراسة المرمى، نور فتحي ، ابراهيم ناجي، خالد الدياسطي، عدنان عثمان لخط الظهر، محمد أيمن ، ابراهيم سعيد، عبد الله الجبروني لخط الوسط، عبد الرحمن عصام، محمد المرسي ، محمد ايهاب لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمد صالح، أحمد فؤاد، محمد النحاس، عماد عبد المعبود، زياد نصر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. حمادة طلبه مدربًا عامًا ، ك. أحمد يوسف مدربًا مساعدا، ك. ابراهيم صبيح مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللًا للاداء، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الجراحي إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.