جوليان ألفاريز يحقق رقمًا مميزًا مع مانشستر سيتي خلال لقاء توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - دون جوليان ألفاريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على رقم مميز رفقة الفريق السماوي خلال مواجهة توتنهام.

جوليان ألفاريز يحقق رقمًا مميزًا مع مانشستر سيتي

ويلتقي المان سيتي بنظيره فريق توتنهام على ملعب "الآتحاد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع النجم الأرجنتيني هدف مانشستر سيتي الثاني والذي سجله فيل فودين في شباك توتنهام في الدقيقة الحادية والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وعلى صعيد الأرقام فإن ألفاريز قد صنع هذا الموسم 6 أهداف في الدوري وهو الأكثر صناعة في صفوف مانشستر سيتي، مع العلم أنه لاعبان اثنان صنعا أكثر منه في البريميرليج، كيران تريبيير وبيدرو نيتو.