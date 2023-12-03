فيديو.. لوسيلسو يسجل هدف توتنهام الثاني أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن لوسيلسو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام من تسجيل هدف فريقه الثاني في شباك مانشستر سيتي في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "الآتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

لوسيلسو يسجل هدف توتنهام الثاني أمام مانشستر سيتي

وجاء هدف النجم الأرجنتيني في الدقيقة السبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من بن دافيز ليسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على المباراة.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.