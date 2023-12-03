نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. جاك جريليش يسجل هدف مانشستر سيتي الثالث أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح جاك جريليش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تسجيل هدف فريقه الثالث في شباك توتنهام في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "الآتحاد".

هدف جاك جريليش أمام توتنهام

ويلتقي الفريقان ضمن قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

وجاء هدف جريليش في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليتقدم المان سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره توتنهام.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.