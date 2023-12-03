بـ هدفين وأسيست.. سون هيونج مين يدخل قائمة استثنائية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبير رقمًا مميزًا بعدما ساهم في تعادل فريقه أمام نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعادل مانشستر سيتي مع توتنهام بنتيجة 3-3 في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

وسجل سون هيونج مين هدف توتنهام الأول في شباك مانشستر سيتي بالدقيقة 6، كما سجل هدف التعادل بالخطأ في مرماه لصالح السيتي بعد 3 دقائق، وصنع اللاعب الكوري هدفًا آخر لفريقه سجله جيوفاني لو سيلسو بالدقيقة 69.

رقم مميز لـ سون هيونج مين في الدوري الإنجليزي

بعد تسجيله هدفًا في مرمى مانشستر سيتي وآخر في مرمى فريقه بالخطأ في مرماه، وصناعة الهدف الثالث لصالح السبيرز ينضم اللاعب الكوري الجنوبي إلى قائمة مميزة في الدوري الإنجليزي، وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات.

وأصبح خامس لاعب يسجل ويصنع لصالح فريقه ويسجل آخر في مرماه بالدوري الإنجليزي في قائمة ضمت كلًا من:

• كيفن ديفيز ضد أستون فيلا، ديسمبر 2008

• واين روني ضد ستوك سيتي، أكتوبر 2012

• جاريث بيل ضد ليفربول، نوفمبر 2012

• جاكوب رامسي ضد مانشستر يونايتد، نوفمبر 2022

• سون هيونج مين ضد مانشستر سيتي 2023