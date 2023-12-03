نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم الأحد 3/12/2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم الأحد 3/12/2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

سجل هيونج مين سون هدف توتنهام الأول في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة والعشرين ليحرز هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة.

ووقع فيل فودين على هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك توتنهام في الدقيقة الحادية والثلاثين، ليدون لو سيلسو في الدقيقة الحادية والستين على هدف توتنهام الثاني في شباك مانشستر سيتي.

واستطاع جاك جريليش تسجيل هدف مانشستر سيتي الثالث في الدقيقة الحادية والثمانين، ليخطف كولوسيفسكي هدف التعادل لصالح توتنهام وذلك في الدقيقة التسعين.