نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ10 لاعبين.. فيوتشر يقلب تأخره لفوز مثير في الوقت القاتل على الهلال الليبي بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي مودرن فيوتشر والهلال الليبي ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية بفوز مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد.

نتيجة مباراة فيوتشر والهلال الليبي

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 3 أحرز طه الشملي الهدف الأول لنادي الهلال الليبي لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم الهلال الليبي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 65 أحرز مروان محسن هدف التعادل لنادي مودرن فيوتشر وفي الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع أحرز كاجالي دراميه الهدف الثاني لنادي مودرن فيوتشر لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب الفريقين في المجموعة

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي مودرن فيوتشر إلي 6 نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد نادي الهلال الليبي عند صفر من النقاط في المركز الثالث.

موعد مباراه مودرن فيوتشر القادمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب 5 جوليه.