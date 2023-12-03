نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة فاركو غدا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن اختيار 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها فى السابعة مساء غدًا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة كالآتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، حسين تيمور.

خط الدفاع: أحمد حكم، محمد المغربى، ميدو مصطفى، طارق علاء، محمود وحيد.

خط الوسط: إسلام جابر، دوكو دودو، أبو بكر ديارى، حمدى علاء، عمرو قلاوه، أحمد خالد، محمد عصام، مصطفى البدرى، محمد سعيد، لحسن دهدوه، حسين فيصل.

خط الهجوم: فادى فريد، حسام حسن.

ويدخل سموحه المباراة وهو فى المركز الثالث عشر برصيد ٩ نقاط بينما يأتى فاركو فى المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.