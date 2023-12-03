نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم الأحد 3-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباريات اليوم الأحد 3-12-2023 من الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، والتي شهدت مواجهات من العيار الثقيل.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، بثلاثة أهداف لكل منهم، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره فولهام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، والتي ساهم فيها النجم المصري محمد صلاح بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة لزميله إيندو.

وفاز فريق تشيلسي على نظيره برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم

1 آرسنال، 33 نقطة.

2 ليفربول، 31 نقطة.

3 مانشستر سيتي، 30 نقطة.

4 أستون فيلا، 29 نقطة.

5 توتنهام، 25 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد، 26 نقطة.

7 مانشستر يونايتد، 24 نقطة.

7 برايتون، 22 نقطة.

9 وست هام، 21 نقطة.

10 تشيلسي، 19 نقطة.

11 برينتفورد، 19 نقطة.

12 كريستال بالاس، 16 نقطة

13 ولفرهامبتون، 15 نقطة.

14 فولهام، 15 نقطة.

15 نوتينجهام فورست، 13 نقطة.

16 بورنموث، 13 نقطة.

17 لوتون تاون، 9 نقاط.

18 إيفرتون، 7 نقاط.

19 بيرنلي، 7 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، 5 نقاط.