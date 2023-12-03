نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة غزل المحلة لمباراة راية في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام عبد العال المدير الفني لنـادي غزل المحلة عن قائمة فريقـه لمواجهـة نـادي رايـة ضمن منافسات الجولة الحاديـة عشر من بطولة دوري المحترفين.

قائمة غزل المحلة لمباراة راية في دوري المحترفين



وضمت القائمة 22 لاعبـًا هم:

عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد فوزي في حراسـة المرمــى

عمرو الجزار، محمد حجازی،محمد جابر، عبده يحيى، أحمد مجدى، محمد أبو الحمد، خالد الإخميمي ،محمود علاء، أحمد حجى، يوسف بيبو، عبد الرحمن بودی، رجب مارو، عبد الرحيم العموري، محمود مسعد، أحمد طارق، شيكو محارب، حسام حسن، عمرو مصطفى، تشارلز باسی.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة غدا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب زعيم الفلاحين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.