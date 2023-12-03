عاجل.. تصريحات نارية من جوارديولا تجاه حكم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على استياء النجم إيرلينج هالاند بعد مواجهة اليوم أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات جوارديولا

انتهت المباراة بتعادل مانشستر سيتي مع توتنهام بنتيجة 3-3 في الجولة الرابعة عشر من الدوري.

كان هناك فرصة لمانشستر سيتي لتحقيق الفوز في الوقت القاتل عبر هجمة مرتدة قادها هالاند وأرسل تمريرة إلى جاك جريليش، ولكن الحكم سيمون هوبر أوقف اللعب بسبب احتسابه خطأ لصالح هالاند.

عبر هالاند عن غضبه بشدة بسبب هذا القرار، ووجه انتقادات حادة عبر حسابه على موقع "إكس".

ردًا على الأمر، قال جوارديولا: "إنه لاعب رائع، وكان إحباطه بسبب القرار الأخير وليس بسبب فشله في تسجيل الأهداف".

وأضاف: "هو أمر طبيعي، إنه محبط قليلًا، حتى لو كان الحكم لاعبًا في مانشستر سيتي اليوم، لكان سيشعر بالخيبة من هذا القرار".