نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم تألقه.. نجم ريال مدريد يهدد بالرحيل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت بعض التقارير الصحفية صباح اليوم الأحد، عن تهديد أحد نجوم ريال مدريد بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نجم ريال مدريد يهدد بالرحيل لهذا السبب

وبحسب ما نشرته شبكة "ديفنسا سنترال"، فإن حارس الميرنجي أندريه لونين يهدد إدارة النادي بالرحيل على الرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه منذ إصابة كيبا.

واكدت الشبكة أن الحارس الأوكراني متخوف من العودة إلى مقاعد البدلاء مرة أخرى على الرغم من الأداء الذي يقدمه.

وتابعت أن لونين إذا لم يحصل على فرصة بعد عودة كيبا سوف يطلب الرحيل في الشتاء.

وأشارت أن أنشيلوتي غير واثق في إمكانيات لونين على أن يكون الحارس الأساسي للملكي.

وصرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، الاسبوع الماضي قائلًا:" الشئ المهم أن لونين كان مستعدًا عندما أصيب كيبا، ولكن عندما يعود الحارس الإسباني سينضم للتشكيل الأساسي".

الجدير بالذكر أن لونين مرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2024.