نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك وسوار الغيني.. رقصة شيكابالا بعد الهدف الثاني (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص شيكابالا لاعب نادي الزمالك على إجراء احتفال رقصه عقب إحرازه الهدف الثاني في مرمي سوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي ذلك عقب أحراز شيكابالا الهدف الثاني في مرمي سوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وسوار الغيني حاليًا على ستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي الزمالك المركز الأول برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ساجردا الانجولي ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد السلام.