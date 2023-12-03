نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز لثنائي الزمالك بعد هز شباك سوار الغيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل ثنائي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وأحمد زيزو التقدم في قائمة ترتيب هدافي الفريق، وذلك بعد هدفين في شباك سوار الغيني.

والتقى الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الافريقية.

رقم تاريخي لثنائي الزمالك

واستطاع الثنائي، تخطي نجم القلعة البيضاء السابق طارق يحيي، والذي سجل 71 هدف في تاريخه مع الابيض.

ووصل زيرو وشيكابالا إلى رصيد 72 هدفا، بعد مباراة اليوم.

و تأتي قائمة هدافي الزمالك التاريخيين بتواجد عبد الحليم علي، وذلك برصيد 134 هدفا، ثم يأتي في المركز الثاني حسن شحاتة 102 هدف، ثم جمال عبد

الحميد 97 هدفا،

وأتى علي خليل المركز الرابع برصيد 94 هدفا، ثم علاء الحامولي 91، ثم حمادة إمام 84 هدفا، وجمال حمزة 74 هدفا.