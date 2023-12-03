شاهد.. كيف احتفل الجزيري بهدف الزمالك في مرمى سوار الغيني؟

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل سيف الدين الجزيري بهدف في شباك سوار الغيني، في المباراة التي تقام حاليا، في كأس الكونفدرالية 2023/2024.

كيف احتفل الجزيري بهدف الزمالك في مرمى سوار الغيني؟

ونجح اللاعب سيف الدين الجزيري في إحراز الهدف الثالث للزمالك والهدف الأول له، في الدقيقة ال51، وعقب تسجيله الهدف توجه إلى الجمهور برفقة زملائه والاحتفال معهم.

كما نجح أحمد سيد "زيزو"، في إحراز الهدف الأول للفريق الابيض في الدقيقة ال8 من عمر الشوط الأول، عقب استلامه استلم عرضية من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ليسجلها برأسية رائعة، في شباك الفريق المنافس.

واستطاع شيكابالا في الشوط الأول تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ال30.

وقام اللاعب إبراهيما نداي بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة ال 75، من عمر الشوط الثاني، بتمريرة استقبلها من سيد نيمار، سكنت شباك المنافس.

وفاز الزمالك على سوار الغيني برباعية نظيفة دون رد فعل واسعد جماهيره في المدرجات.