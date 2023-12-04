شاهد.. نداي يحرز الهدف الرابع للزمالك في مرمى سوار الغيني

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أحمد جودة - القاهرة - تألق اللاعب إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إحراز الهدف الرابع لفريقه في مرمى سوار الغيني بعدما استقبل الكرة بتمريرة ولا أروع من سيد نيمار سكنت شباك المنافس.

هدف نداي في شباك سوار الغيني

وضرب الزمالك سوار الغيني برباعية نظيفة سكنت شباكه، وخرج من المواجهة دون تلقي اي أهداف من منافسه.

ونجح أحمد سيد "زيزو"، في إحراز الهدف الأول للفريق الابيض في الدقيقة ال8 من عمر الشوط الأول، عقب استلامه استلم عرضية من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ليسجلها برأسية رائعة، في شباك الفريق المنافس.

واستطاع شيكابالا في الشوط الأول تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ال30.

واحتفل سيف الدين الجزيري بهدفه في شباك سوار الغيني، في كأس الكونفدرالية 2023/2024.

وتمكن اللاعب سيف الدين الجزيري في إحراز الهدف الثالث للزمالك والهدف الأول له، في الدقيقة ال51، وعقب تسجيله الهدف توجه إلى الجمهور برفقة زملائه والاحتفال معهم.