تقييم عمر مرموش في مباراة آينتراخت فرانكفورت وأوجسبورج بالدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم المصري عمر مرموش في المباراة التي شهدت هزيمة فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام أوجسبورج في الدوري الألماني مساء اليوم الأحد. وشارك مرموش كأساسي في هذه المباراة التي انتهت بفوز أوجسبورج بهدفين مقابل هدف واحد لآينتراخت فرانكفورت.

تقييم عمر مرموش في مباراة آينتراخت فرانكفورت وأوجسبورج

حصل عمر مرموش على تقييم قدره 7.5 من 10، وفقًا لشبكة "سوفا سكور". لعب مرموش لمدة 90 دقيقة في هذه المباراة، وقام بثلاث تسديدات على المرمى، منها تسديدتين بعيدتين عن المرمى، وتسديدة تم تشتيتها من قبل الخصم.

قدم مرموش مهارات فردية رائعة، حيث نجح في مراوغة لاعبين من خصومه. كما قام بـ40 لمسة للكرة، وكانت دقة تمريراته 65%، حيث نجح في تمرير 17 تمريرة دقيقة من أصل 26.

وأضاف مرموش قيمة للفريق بتمريرة مفتاحية، وفاز في صراعات أرضية وهوائية، حيث فاز في 5 من 5 صراعات هوائية. سجل مرموش 14 استحواذًا، وتعرض لخطأ واحد ضده، ووقع في التسلل مرة واحدة.