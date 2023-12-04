نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري بعد الفوز على سوار الغيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمبارياته في الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه اليوم على سوار الغيني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، برباعية نظيفة.

وضرب فريق الزمالك فوزًا مستحقا على نظيره سوار الغيني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري



وفي المباراة القادمة، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري.



وتقام المواجهة يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويسعى كل من الفريقان لتحقيق الفوز في الدوري المصري الممتاز.