جيسوس يحدد قائمة أجانب الهلال السعودي في مواجهة نساجي.. استبعاد ثنائي ناري

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أحمد جودة - القاهرة - حدد جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، اختياراته لقائمة الأجانب الخماسية خلال مواجهة نساجي الإيراني، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

قائمة أجانب الهلال السعودي في مواجهة نساجي

ويواجه الهلال السعودي نظيره نساجي الإيراني، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، غدًا الإثنين الموافق 4 ديسمبر الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال السعودي ضد نساجي الإيراني، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

ويحتضن لقاء الزعيم السعودي ضد نساجي الإيراني، أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، في دوري أبطال آسيا.

وقرر جيسوس، استبعاد الثنائي مالكوم وروبن نيفيز من قائمة الهلال وذلك لعدم الجاهزية الكاملة، حيث أن المدرب لا يرغب في المجازفة.

وقام مدرب الهلال السعودي، بضم ياسين بونو الذي سيلعب أساسيًا وفقًا لما أكد المدرب، بالإضافة إلى ميتروفيتش الذي تعافى من الإصابة، وخاليدو كوليبالي، وسافيتش، وميشيل ديلجادو.

يشار إلى أن فريق الفريق العاصمي، استطاع أن يحسم تأهله إلى دور الستة عشر من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بشكل رسمي.