نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن أمثل دور الضحية".. أول تعليق من مدرب سوار الغيني بعد الهزيمة أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب الجزائري عدة بن عمار المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سوار الغيني على هزيمة فريقه أمام الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

تصريحات مدرب سوار الغيني

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه سوار الغيني بأربعة أهداف نظيفة ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

من جانبه قال المدرب الجزائري عدة بن عمار المدير الفني لفريق سوار الغيني في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "محبط بعد الهزيمة من الزمالك لسببين، الأول يعود لفريقي الذي لم يدخل لأجواء المباراة. اللاعبون لم يلتزموا بالتعليمات الفنية".

وتابع المدرب الجزائري: "أحداث المباراة سارت في عكس رغبتي. خبرة لاعبي الزمالك أحدثت الفارق طوال أحداث المباراة".

واستطرد: "الزمالك فريق كبير ومتمرس في البطولات الأفريقية أحدثت الفارق، بعكس لاعبي فريقي وهم صغار في السن وليس لديهم الخبرة الكافيه".

واختتم عدة بن عمار المؤتمر الصحفي بالقول: "الموارد المالية في نادي سوار الغيني محدودة. ملعبنا غير مطابق للمواصفات التي حددها الكاف ولا أريد التحدث وكأني ضحية، الخساراة جاءت لأن الزمالك كان الأقوى في كل النواحي الفنية التكتيكية".