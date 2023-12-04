نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم فاروق يتغنى بأداء الزمالك أمام سوار الغيني في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هيثم فاروق في تصريحات لقناة "بي إن سبورت"،: "كانت مباراة مثالية للزمالك، والفوز استحقاق للأبيض، وكان عرضًا جيدًا، وعودة الثقة للقلعة البيضاء بفضل الجماهير واللاعبين وتوجيهات معتمد جمال".

تصريحات هيثم فاروق بعد مباراة الزمالك

وأضاف: "رأيت تركيزًا في التدريبات وتحفيظًا للنجوم، وهناك التزام وجمال في الأداء، وهذا نتاج عمل المدرب، الزمالك لم يحقق فوزين متتاليين في دور المجموعات بالكونفدرالية منذ وقت طويل".

وأكد على الانسجام الكبير بين زيزو وشيكابالا، مُضيفًا: "الأداء الرائع لزيزو وشيكابالا معًا في المباريات الأخيرة هو شيء رائع للغاية".

وتحدث عن تغييرات المدرب معتمد جمال، حيث أشاد بتفكيره في المباريات القادمة والضغط، وأثنى على تغييراته للاعبين فوق الثلاثين عامًا لضمان الاستمرارية.

أخذ هيثم فاروق لحظة للحديث عن اللاعب زيزو، مشيرًا إلى أصالته كلاعب من أصول الزمالك، وأعرب عن تمنيه لراحته في بعض المباريات، مُعلقًا: "صعب تجد لاعبًا يحافظ على نفس الأداء لعدة سنوات".

وختم تصريحاته بالتفاؤل بالمدرب معتمد جمال، مُعلقًا: "متفائل جدًا بأداء معتمد وعمله".