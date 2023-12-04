نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نظيف.. برشلونة يتخطى عقبة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا مهمًا أمام نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، وذلك في إطار الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

ويحتل برشلونة بعد هذا الفوز المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 31، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مباريات.

أحداث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

سجل جواو فيليكس أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 28، بعد تمريرة من رافينيا إلى زميله فيليكس الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الأخير كرة رائعة بالقدم اليسرى، مرت من فوق الحارس يان أوبلاك وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 57، بعد تسديدة أرضية زاحفة من رافينيا من خارج منطقة الجزاء.

وأنقذ الحارس إيناكي بينا مرماه من هدف التعادل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 80، بعد ركلة حرة، نفذها ممفيس ديباي بتسديدة رائعة، أبعدها الحارس بينا ببراعة من أعلى يمين مرماه ثم ارتطمت بالعارضة العلوية ليشتتها لامين يامال إلى رمية تماس.

وواصل لاعبو أتلتيكو مدريد الضغط على دفاعات برشلونة في العشر دقائق المتبقية من عمر اللقاء من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى لتنهي المباراة بفوز البلوجرانا بهدف دون رد.