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أحمد جودة - القاهرة - "زلزال أبيض".. الزمالك يدك حصون سوار الغيني برباعية نظيفة في الكونفدرالية

"زلزال أبيض".. الزمالك يدك حصون سوار الغيني برباعية نظيفة في الكونفدرالية، يرغب عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معرف نتيجة المواجهة المثيرة بكأس الكونفدرالية الإفريقية أمام أكاديمية سوار الغيني مساء اليوم الأحد.

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وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جانب جماهير الفارس الأبيض عن نتيجة مباراة الزمالك وسوار الغيني، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد.

"زلزال أبيض".. الزمالك يدك حصون سوار الغيني برباعية نظيفة في الكونفدرالية

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"زلزال أبيض".. الزمالك يدك حصون سوار الغيني برباعية نظيفة في الكونفدرالية

وفي ذلك الإطار، ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار الغيني، من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

"زلزال أبيض".. الزمالك يدك حصون سوار الغيني برباعية نظيفة في الكونفدرالية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره سوار الغيني مساء اليوم الأحد الموافق 3/12/2023 برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان يحتضن ملعب ستاد السلام بالقاهرة المباراة بين الزمالك وسوار، حي انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

نتيجة مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

افتتح الزمالك التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول باللقاء، عن طريق أحمد سيد زيزو بعد عرضية من شيكابالا قابلها زيزو برأسيه داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول باللقاء، عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا بعدما راوغ مدافعي فريق سوار وسدد الكرة آر تو من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وسجل فريق سوار الغيني هدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، ولكنه ألغى بداعي التسلل على اللاعب ابدولايا كمارا.

ونجح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد رأسية من عرضية أحمد سيد زيزو تمكن الجزيري من تسجيلها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني باللقاء، طرد اللاعب أبو بكر ياتارا بعد تدخل عنيف على أحمد سيد زيزو.

وتمكن إبراهيما نداي من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد تمريرة بينية من سيد نيمار انفرد نداي بالمرمي ليسددها في الشباك معلنًا عن الهدف الرابع.

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التشكيل الزمالك الرسمي ضد سوار الغيني بالكونفدرالية

وكان اعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة سوار الغيني بالكونفدرالية، وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

حكام مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

وكان يتولى الحكم الجنوب إفريقي أبو نجيل توم مهمة إدارة مباراة الزمالك وسوار الغيني بكأس الكونفدرالية الإفريقية، ويساعده مواطنه زاخلي جرانفيل سيويلا حكم مساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو حكم مساعد ثاني، والجنوب إفريقي جيلي ألفريد شافاني حكمًا رابعًا.

ترتيب مجموعة الزمالك بكأس الكونفدرالية

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، ويليه ساجرادا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويليه أبو سليم في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل سوار الغيني جدول ترتيب المجموعة خالي الوفاض.

لمشاهدة ملخص مباراة الزمالك وسوار بالكونفدرالية أضغط هنــا.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

كانت تذاع أحداث مباراة الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، ويتولى المعلق الرياضي المصري محمد علي مهمة التعليق على أحداث المباراة.