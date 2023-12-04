نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بفوز البلوجرانا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

سجل جواو فيليكس أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح برشلونة في الدقيقة 28، بعد تمريرة من رافينيا إلى زميله فيليكس الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الأخير كرة رائعة بالقدم اليسرى، مرت من فوق الحارس يان أوبلاك وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

ترتيب فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 31، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مباريات.