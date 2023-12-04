نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم صلاح: حققنا فوز مهم على الأهلي وتصدرنا الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال إبراهيم صلاح المدير الفني لفريق شباب الزمالك ان الفوز على الأهلي جاء بسيناريو محفوظ من خلال التدريبات والمباريات السابقة واللاعبين بذلو مجهود كبير من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف مدرب شباب الزمالك في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " مبارايات القمة دائمة ما تكون صعبة وقوية لكن بشكر جميع اللاعبين على الظهور بآداء مميز وقوي من أجل تحقيق الفوز وتصدر الدوري، وشدد على أن الحكم حسب كرة ليس لها علاقة بضربة جزاء الأهلي ولكن تحقيق الفوز في نهاية اللقاء كان مهم جدا ".

وأكمل " تم صرف مكافآت خاصة من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي للاعبين على ما قدموه من آداء ومجهود كبير طوال اللقاء مت أجل تحقيق الفوز وتصدر الدوري ".

وتابع " هناك بعض الأندية استفسرت عن بعض اللاعبين عقب المباراة، تواجد أحمد حسام ميدو من أجل تدعيم اللاعبين ودائما ما أتحدث معه فهو عاشق لنادي الزمالك لكن القرار الأول والأخير للمدير الفني في الملعب ".