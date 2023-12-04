نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هزيمة الأهلي.. مدرب الزمالك يكشف سبب الفوز بالديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر أبراهيم صلاح، المدير الفني لفريق شباب الزمالك مواليد 2003، عن مدى سعادته بعد الفوز أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي في الدوري، بهدفين دون مقابل.

وتصدر الفارس الأبيض ترتيب البطولة بعد حسم الديربي، بفارق 3 نقاط.

- مدرب الزمالك يتحدث عن الفوز أمام الأهلي



وصرح إبراهيم صلاح:" قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي، في قمة الشباب والفوز مكافأة للاعبين على التعب والمجهود في الفترة الماضية".

وواصل صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أملك لاعبين قادرة على التواجد مع الفريق الأول، ونملك ذخيرة كبيرة لتدعيم الفريق الأول مستقبلًا".

وأختتم إبراهيم صلاح: "تصدى معاذ حارس مرمى الفريق لركلة جزاء في الشوط الأول، كان نقطة تحول في المباراة وتحقيق الفوز والتصدر بفارق 3 نقاط".