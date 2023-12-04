نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بلال: الجماهير تقارن الأهلي حاليًا بالموسم الماضي من حيث النتائج والأداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن الجماهير تقارن الأهلي حاليًا بالموسم الماضي من حيث النتائج والأداء.

وصرح أحمد بلال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البيت الكبير "على قناة "الأهلي":"هناك فريق يحصل على بطولة ويخسر بطولة قادمة طبيعي في العالم".

وأكمل: "الجماهير عندما يشارك الأهلي في دوري أبطال إفريقيا تريد الفوز بالمباريات وعدم الهزيمة وفي حالة الهزيمة يكون الأداء سيء".

وتابع: "أرقام الأهلي في الدوري أنه تعادل مباراتين ولديه مباراتين مؤجلتين في حالة فوزهم يتصدر الأهلي بطولة الدوري وهذا يدل أن النادي الأهلي أرقامه في الدوري جيده".

وأضاف:طبيعي يحدث إحلال وتجديد في الفريق عندما يفوز الفريق بالبطولات".

واختتم: "هناك إيجابيات لاعبي النادي الأهلي خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني بدليل اتيحت للنادي الأهلي أكثر من فرصة للتسجيل بأهداف حقيقة".

وتعادل الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.