نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن ألعب للأهلي أبدا".. موهبة الزمالك يطلق تصريحات نارية عقب حسم الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مازن عادل نجم فريق الشباب مواليد 2003 بنادي الزمالك، والذي نجح في حسم القمة الأخيرة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، بهدفين دون رد، على سعادته البالغة بحسم الديربي وتقديم مستوى رائع من اللاعبين.



- نجم الزمالك يتحدث عن هزيمة الأهلي

وصرح مازن عادل لاعب فريق الشباب لنادي الزمالك:" لم أتوقع سيناريو مباراة الأهلي في بدايته، وبعد إحراز هدفين توقعت أن تزيد الأهداف خلال المباراة".

وواصل عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " أخطاء لاعبي الأهلي الدفاعية سبب تسجيل الهدفين، والفوز له طعم خاص خاصةً أنها قمة".

وأختتم مازن عادل: "نفسي أشارك مع الفريق الأول بالفترة المقبلة، والاحتراف بالخارج حلم وأنا صغير بالسن، ولن أخون الزمالك باللعب للأهلي يومًا ما، وتربيت على حب القلعة البيضاء".