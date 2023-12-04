نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من ضم الساحر الصغير وبيراميدز الأقرب لضم اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسمت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، العديد من الملفات الهامة والحاسمة على طاولة المفاوضات، والتي يأتي في مقدمتها الصفقات الجديدة والمنتظرة هذا الموسم.

ووضع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، بعض المتطلبات التي يرغب في ضمها خلال فترة انتقالات يناير القادمة.



- الأهلي يحسم موقفه من أحمد حمدي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن أحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي السابق، خارج حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه في الفترة المقبلة".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر لم يطالب لجنة التخطيط بضم حمدي، واللاعب أصبح قريب بشكل كبير للغاية، من الانضمام إلى صفوف بيراميدز، بالميركاتو الشتوي".

ويضع المدرب السويسري، صفقة التعاقد مع رأس حربة صريح في أولوية الصفقات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.