نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب بلوزداد: الأهلي فريق كبير في إفريقيا والوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبد القادر شنيوني مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري، أن ناديه تلقى خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بإقامة مواجهة الأهلي بالمرحلة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال على ملعب برج العرب.

قال عبد القادر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تلقينا خسارة قاسية من ميدياما، والأهلي أيضًا تعادل بصعوبة مع يانج أفريكانز، لكن يبقى الأهلي متصدر".

أضاف: "مواجهة شباب بلوزداد والأهلي ستكون قوية للغاية وفوز الأهلي بها يزيد حظوظه في التأهل، لكن شباب بلوزداد يبحث عن الفوز أو التعادل، ونسعى للوصول بعيدا في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "الخسارة من الأهلي ستكون صعبة رغم أننا نخوض المواجهتين التاليتين على ملعبنا"، مشيرًا إلى أن المستوى متقارب للغاية في المجموعة.

وواصل: "الأهلي معروف، هو فريق كبير في إفريقيا والوطن العربي، وقدم مردودًا طيبة أمام يانج أفريكانز".

ولفت إلى أن رايس مبولحي حارس مرمى الفريق سيتواجد في القائمة لكن مشاركته ترجع إلى المدرب، مشيرًا إلى أن قديورة من عناصر الخبرة والفريق سيستفيد منه.