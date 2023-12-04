نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولهم نجم المصري.. ثنائي هجومي على أعتاب الأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، عن طريق التعاقد مع مهاجم صريح، في ظل الأزمة الهجومية التي يشهدها الفارس الأحمر هذا الموسم.

ويواجه الفارس الأحمر، أزمة كبيرة هذا الموسم في خط الهجوم، خاصة بعد رحيل محمد شريف، إلى فريق الخليج السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

- مصير الأهلي من التعاقد مع أوفا ومروان حمدي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90":" أن النادي الأهلي لن يتمكن من مهاجم أجنبي في يناير المقبل، والتركيز سيكون على ضم مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، بالميركاتو الشتوي".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر أبدى إعجابه بمستوى الثنائي، والاتجاه القريب هو ضم الثنائي في يناير، وتحديدًا مروان حمدي الذي يلقى قبول كبير جدًا من لجنة الكرة والجهاز الفني".

وأختتم أمير هشام: "سوف يتم اتخاذ أول الخطوات الرسمية في المفاوضات للتعاقد مع مروان حمدي وأوفا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".