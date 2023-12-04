نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القوة الجوية ضد أجمك اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية مع نظيره فريق أجمك اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر الحالي بستاد فرانسو حريري في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 6 والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة القوة الجوية ضد أجمك

وتنطلق صافرة بداية مباراة القوية الجوية ونظيره أجمك اليوم في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة والساعة 3:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب مجموعة القوة الجوية وأجمك

1- الاتحاد 12 نقطة

2- سباهان اصفهان 10 نقاط

3- القوة الجوية 7 نقاط

4- أجمك دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية وأجمك

Bein sports afc، الكأس 9

تردد قناة ssc sports hd 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4.