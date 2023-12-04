نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السد ضد ناساف كارشي اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد مع نظيره فريق ناساف كارشي اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر الحالي بستاد جاسم بن حمد في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 6 والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة السد ضد ناساف كارشي

وتنطلق صافرة بداية مباراة السد وناساف كارشي اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب مجموعة السد وناساف كارشي

1- ناساف 10 نقاط

2- الشارقة 8 نقاط

3- السد 7 نقاط

4- الفيصلي 3 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة السد وناساف كارشي

Bein sports afc، الكأس 9

تردد قناة ssc sports hd 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4.