نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإنجليزية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة آرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره نادي لوتون تاون مساء الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" .

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

بستضيف ملعب كينلورث رود المباراة المرتقبة بين نادي آرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي؟

تذاع أحداث مباراة آرسنال ضد لوتون تاون عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإنجليزي؟

يحتل نادي آرسنال المركز الأول برصيد 33 نقطة، بينما تأتي نادي لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج ".