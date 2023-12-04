نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس القادمة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم الإسبانية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره ريال بيتيس في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

متي موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة قوية أمام نظيره نادي ريال بيتيس مساء يوم السبت 9 ديسمبر 2023، في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب بينيتو فيامارين المباراة المرتقبة بين نادي ريال مدريد ضد نظيره ريال بيتيس في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد نظيره ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تذاع أحداث مباراة ريال مدريدضد ريال بيتيس عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني

يتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يأتي نادي ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.