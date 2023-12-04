نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا القادمة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة قوية أمام نظيره جيرونا مساء الأحد 10 ديسمبر 2023، في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ما توقيت مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب مونتجويك المباراة المرتقبة بين نادي برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني؟

تذاع أحداث مباراة برشلونة ضد جيرونا عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني؟

يحتل نادي برشلونة المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بينمايأتي نادي جيرونا في المركز الثاني برصيد 38 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.